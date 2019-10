Bank Pocztowy uruchomił usługi e-Awizo i Polecony do skrzynki 

"Zgodnie z założeniami naszej strategii stajemy się bankiem coraz bardziej pocztowym, efektywnie współpracując z Pocztą Polską. To model rozwoju bankowości, który znakomicie sprawdza się na świecie, banki pocztowe z sukcesem konkurują na rynku z innymi instytucjami tego sektora. Wprowadzone dziś do oferty Banku e-Awizo i Polecony do skrzynki to przykład realizacji tego założenia, by klienci Banku Pocztowego i EnveloBanku, naszej cyfrowej marki, mogli czerpać dodatkowe korzyści z faktu naszej ścisłej współpracy z narodowym operatorem pocztowym" - powiedział prezes Robert Kuraszkiewicz, cytowany w komunikacie.