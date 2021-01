Banki Leszka Czarneckiego tracą na GPW. Kilkanaście procent na minusie

- Realizuje się plan wywłaszczenie mnie z majątku - skomentował sytuację biznesmen Leszek Czarnecki. To do niego w głównej mierze należała Idea. Co ciekawe, w ciągu ostatnich tygodni jego spółki zainwestowały dodatkowo w Idea Bank 156 mln zł i zobowiązały się do dalszego dokapitalizowania w kwocie około 200 mln.