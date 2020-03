finanse 46 minut temu

Banki SGB umożliwiają wypłatę do 100 zł bez PIN-u kartami Mastercard

Karty Mastercard wydawane przez banki należące do Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB) są już dostosowane do obsługi transakcji zbliżeniowych do wartości 100 zł - bez podawania numeru PIN. Dotyczy to zarówno kart znajdujących się w obiegu, jak i nowo wydawanych, podał SGB.