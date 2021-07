Banki w Polsce chętne do współpracy. Z liczbą 15 projektów jesteśmy drudzy w Europie

Z badania przeprowadzonego przez Deloitte wynika, że akurat banki działające w Polsce wyróżniają się pod tym względem. Więcej wspólnych kooperacji (tzw. interbank ecosystems) w Europie jest tylko we Włoszech.

Pod pojęciem takiej kooperacji należy rozumieć współpracę co najmniej trzech banków przy projekcie, który ma na celu stworzenia nowych produktów i usług finansowych.

- Temat kooperacji pomiędzy bankami nie wywołuje takich emocji, jak ich współpraca z fintechami lub firmami Big Tech, czyli gigantami technologicznymi. Jednak to właśnie one zmieniły dynamikę sektora, bo sprawiły, że branża rozwija się szybciej i sprawniej powstają innowacyjne produkty i usługi - podkreśla ekspert Deloitte Przemysław Szczygielski.

Ta współpraca między bankami ma być coraz częstsza, głównie po to, żeby zapobiegać przestępstwom finansowym i umożliwić dostęp do swojej oferty wszystkim grupom społecznym.

Po co w praktyce takie kooperacje międzybankowe? Z analizy Deloitte wynika, że 80 proc. tzw. interbank ecosystems zostało zainicjowanych w celu ograniczenia kosztów.

Drugi powód to chęć stworzenia platform, które spełniają oczekiwania zarówno banków, jak i konsumentów (70 proc.). Poszukiwanie nowych źródeł przychodu to trzeci najważniejszy czynnik zachęcający do współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi (30 proc.).