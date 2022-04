Banki znalazły lukę. Robią gigantyczne pieniądze na rosyjskim długu

"Amerykańskie banki opuściły Rosję, ale to nie znaczy, że skończyły zarabiać na straszliwej inwazji Kremla na Ukrainę " - pisze CNN Business.

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach największe instytucje finansowe z USA ogłaszały wycofywanie się z kraju agresora . Chodziło o zamykanie oddziałów, zakończenie działalności i obsługi transakcji. Nie zrezygnowały za to z handlowania instrumentami finansowymi powiązanymi z Rosją. A to okazuje się obecnie niezwykle dochodowym zajęciem.

O co chodzi? Spadkowi wartości rosyjskich obligacji i wzrostowi ich rentowności towarzyszą odpowiednie zmiany wycen tzw. swapów, czyli instrumentów finansowych, które są czymś podobnym do ubezpieczenia na wypadek niespłacenia długu. Spekulanci skutecznie to wykorzystują.