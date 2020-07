Banku Pekao wprowadzi do oferty program dopłat BGK dla przedsiębiorców

"Dopłaty do odsetek kredytów obrotowych to kolejny produkt w Banku Pekao, nad którym pracujemy we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Od początku pandemii wdrażamy możliwie najszybciej wszystkie programy mające na celu pomoc firmom w sytuacji gospodarczej, będącej następstwem COVID-19. Uważamy, że program dopłat będzie kolejną inicjatywą, która realnie wesprze polskich przedsiębiorców" - powiedziała wiceprezes Banku Pekao, nadzorująca Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw Magdalena Zmitrowicz, cytowana w komunikacie.

"Szereg rozwiązań z pakietu pomocowego BGK trafia do przedsiębiorców za pośrednictwem banków kredytujących, w tym także do klientów Banku Pekao. Już niebawem dołączą do nich dopłaty do odsetek kredytów z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Od początku zależało nam, by ten produkt był dostępny dla wszystkich firm dotkniętych kryzysem, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy branży, w jakiej działa. Mamy nadzieję, że to ułatwi firmom odzyskanie kondycji finansowej sprzed pandemii, a także przyspieszy ich powrót na ścieżkę rozwoju" - powiedział członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński, cytowany w komunikacie.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają bądź zaciągną kredyt obrotowy do końca tego roku, będą mogli skorzystać z pomocy BGK w postaci dopłat do oprocentowania. Dopłaty stanowią część odsetek pobieranych przez bank i wynoszą w przypadku mikro, małych i średnich firm 2% kwoty odsetkowej, a w przypadku innych przedsiębiorców - 1%. Co za tym idzie, przedsiębiorca przystępujący do programu będzie spłacał bankowi różnicę pomiędzy odsetkami naliczonymi według oprocentowania i kwotą dopłaty, podano także.

Wsparcie będzie wypłacane z Funduszu Dopłat do Oprocentowania utworzonego w BGK za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

