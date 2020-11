BBI Development: Zdecydowano o przeglądzie opcji strateg. dla 'Roma Tower'

"Podjęcie powyższej uchwały jest wyrazem zgodnej opinii obu wspólników - zarówno Archidiecezji Warszawskiej, jak i grupy kapitałowej emitenta - iż realizacja projektu wymaga przystąpienia do spółek celowych nowego inwestora i wniesienia przez niego istotnego wkładu własnego, przy odpowiednim zmniejszeniu udziału w przedsięwzięciu dotychczasowych wspólników. Pozwoli to na zwiększenie wkładu własnego do poziomów docelowych wynikających z projektowanego budżetu projektu, na rozpoczęcie właściwych prac developerskich, a w dalszej perspektywie na pozyskanie zewnętrznego finansowania bankowego" - czytamy w komunikacie.