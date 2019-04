BCG: Polskie banki szkolą swoje systemy ryzyka pod scoring w obliczu PSD2

"W tym roku wojny konkurencyjnej przez PDS2 nie zobaczymy. Teraz trwa koncentracja na compliance i strategiach defensywnych. Fintechy się pojawiają, ale nie są one zdolne do podważenia pozycji banków. Natomiast czas pokaże, czy banki ze strategii defensywnej przejdą do ofensywnej i walki o klienta w ramach platform dostosowanych do PSD2" - dodał dyrektor BCG.