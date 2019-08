Benefit Systems miał 39,92 mln zł zysku netto, 37,89 mln zł zysku EBIT w II kw.

"Przychody segmentu Polska wzrosły o 21,8% r/r [do 580,13 mln zł], na co składa się zwiększona sprzedaż kart sportowych i ich nieco wyższa średnia cena, a także przeprowadzone transakcje nabycia udziałów większościowych w spółkach: FitFabric Sp. z o.o., Masovian Sports Center Sp. z o.o., NewCo2 Sp. z o.o., NewCo3 Sp. z o.o. i Benefit Partners Sp. z o.o. (łącznie 38,8 mln zł) oraz wzrost organiczny spółek kontrolowanych" - czytamy w raporcie.

Na koniec I półrocza 2019 roku Grupa Benefit Systems odnotowała wzrost liczby kart sportowych w Polsce do poziomu 1 046,5 tys. sztuk. W ciągu 12 miesięcy był to przyrost o 127 tys. kart, tj. o 13,8 %. Ponadto, w samym pierwszym półroczu 2019 roku uruchomionych zostało 10 nowych klubów fitness - 1 w Fitness Academy, 1 w Fabryce Formy, 5 w Zdrofit, 1 w My Fitness Place oraz 2 w sieci FitFabric. Nowe i istniejące obiekty podlegają kontynuowanej reorganizacji, w tym rebrandingowi, który zmienia proporcje między liczbą klubów poszczególnych sieci. Okres porównywalny zawiera skonsolidowane wyniki 110 klubów, czytamy dalej.