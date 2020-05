Benefit Systems miało 2,05 mln zł zysku netto, 96,26 mln zł EBITDA w I kw. 2020

"W perspektywie drugiego półrocza bieżącego roku wyniki grupy kapitałowej będą zależeć m.in. od skutków makroekonomicznych epidemii COVID-19, ich wpływu na rynek pracy, jak również na konsumpcję prywatną na rynkach, na których operuje grupa kapitałowa. Długoterminowo grupa niezmiennie szacuje potencjał rynku kart sportowych w Polsce na 1,8 mln do 2,2 mln sztuk oraz obserwuje wysoki potencjał rozwoju Programu MultiSport na rynkach zagranicznych (aktualnie będących w relatywnie wczesnej fazie wzrostu). Co więcej, epidemia koronawirusa COVID-19 może w długim terminie wpłynąć na zwiększenie społecznej świadomości w obszarze ochrony zdrowia i podnoszenia odporności, co z kolei może generować popyt na usługi związane z aktywnością fizyczną, stanowiącą główny obszar działalności grupy" - czytamy w raporcie finansowym.