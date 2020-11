Best planuje emisję publiczną obligacji w 2021 r., celem zakup nowych portfeli

Wiceprezes poinformował, że Best jest w stanie obsłużyć zapadające w ciągu najbliższych dwóch lat obligacje "bez odwoływania się do rynku obligacyjnego".

"Będziemy potrzebować nowych emisji obligacji dopiero w sytuacji, kiedy będziemy chcieli kupować nowe portfele. Póki co, nasze analizy wskazują na to, że jesteśmy w stanie obsłużyć zapadające w ciągu najbliższych dwóch lat obligacje bez odwoływania się do rynku obligacyjnego. Mamy w tym momencie linie kredytowe z bankami. Myślę, że ten obszar absolutnie zabezpieczyliśmy. Generujemy też spory cash-flow i mocno się na tym skupiamy od dłuższego czasu. Jak połączymy te dwa elementy, czujemy się tutaj bezpiecznie i nie potrzebujemy emitować nowych instrumentów dłużnych po to, żeby wykupić stare" - podkreślił Kucner.