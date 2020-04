Best przekaże 600 tys. zł na walkę z epidemią szpitalom i samorządowi Gdyni

"W tych wyjątkowych okolicznościach potrzebna jest społeczna solidarność. Służby medyczne walczą ze skutkami epidemii i nie ustają w wysiłkach, by zachować zdolność leczenia wszystkich pozostałych chorych. Każdy z nas może przyczynić się do tej walki, ograniczając bezpośrednie kontakty w czasie epidemii. My przeznaczamy 600 tys. zł, które trafią do szpitali w Gdyni i w Elblągu oraz będą częściowo do dyspozycji samorządu Gdyni. Mamy świadomość, że samorządy stoją również na pierwszej linii frontu w walce z tą poważną sytuacją" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.