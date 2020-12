BFG określił dla BOŚ Banku poziom MREL na 13,16% fund. własnych i zobowiązań

"Jednocześnie została wyznaczona ścieżka dojścia, zgodnie z którą na dzień 31.12.2021 r. oraz 31.12.2022 r. MREL w odniesieniu do funduszy własnych i zobowiązań wynosi odpowiednio 11,04% i 12,10% (co odpowiada kolejno 13,63% i 14,93% łącznej ekspozycji na ryzyko)" - czytamy w komunikacie.

BFG ustali też, że docelowy poziom MREL dla banku na podstawie danych jednostkowych wynosi 12,87% sumy funduszy własnych i zobowiązań, co odpowiada 16,27% łącznej ekspozycji na ryzyko. Ścieżka dojścia, zgodnie z którą na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2022 r. MREL w odniesieniu do funduszy własnych i zobowiązań wynosi odpowiednio 10,80% i 11,83% (co odpowiada kolejno 13,65% i 14,96% łącznej ekspozycji na ryzyko).