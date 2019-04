finanse 1 godzinę temu

BGK: 26 wniosków o wartości ok. 136 mln zł w wiosennym naborze do programu SBC

W wiosennym naborze do programu Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC) do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) wpłynęło 26 wniosków o łącznej wartości ponad 136 mln zł, podał bank. Łączna wartość inwestycji, które mogą powstać dzięki wsparciu BGK z wiosennej edycji, to ponad 272 mln zł.