BGK: 56,9 proc. MŚP już korzysta z narzędzi tarczy antykryzysowej

"Odsetek firm deklarujących ograniczenie działalności nie zmienił się istotnie pomiędzy pierwszą falą badania, realizowaną w okresie od 14-24 kwietnia, a drugą, realizowaną od 27 kwietnia do 8 maja. Część firm, nawet jeśli nie ogranicza swojej działalności, to odczuwa spadek przychodów. Ponad 80% badanych firm deklaruje, że ich przychody spadły w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii. Rośnie też odsetek firm - z 17,3% w pierwszej fali do 35,2% w drugiej fali - które deklarują, że musiały ograniczyć zatrudnienie. Szacujemy, iż do 8 maja pracę w sektorze MŚP mogło stracić już nawet 500 tysięcy osób, czyli ponad 8% zatrudnionych w sektorze. Najwięcej osób zwalniają firmy najmniejsze, zatrudniające do 9 pracowników. Uważamy, że istotna część osób już zwolnionych to pracownicy zatrudnieni na kontraktach cywilnoprawnych oraz obcokrajowcy. W związku z tym liczby te nie będą miały pełnego przełożenia na wzrost rejestrowanego bezrobocia. Oczekujemy także, iż w okresie, gdy realizowaliśmy badanie, mieliśmy do

czynienia z apogeum wzrostu redukcji zatrudnienia. W miarę znoszenia ograniczeń i wzrostu wykorzystania narzędzi tarczy antykryzysowej małe i średnie firmy będą ograniczały tempo zwolnień. Choć liczba osób, które utraciły pracę, będzie nadal rosła, to tempo tego wzrostu będzie coraz wolniejsze" - powiedział główny ekonomista BGK Mateusz Walewski, cytowany w komunikacie.