BGK: 9,2% MŚP zredukowało zatrudnienie w VI wobec 13,1% na przełomie V/VI

"Co ważne, firmy odbudowują zatrudnienie. 88,8% określa aktualny stan zatrudnienia jako niezmieniony w stosunku do lutego. Systematycznie maleje odsetek firm, które zredukowały zatrudnienie w związku z pandemią - z 35,2% na przełomie kwietnia i maja do 9,2% obecnie" - powiedział główny ekonomista BGK Mateusz Walewski, cytowany w komunikacie.

Z analiz BGK wynika, że spadł odsetek firm działających z ograniczeniem do 51,6% z 69,3% w poprzednim badaniu. Spadł również odsetek firm ze spadkiem przychodów do 62% wobec 82,2% firm w poprzedniej edycji badania.

"Istotnie wzrasta odsetek MŚP, które działają na taką samą skalę, jak przed pandemią lub nawet większą. Obecnie stanowią one łącznie 47,9%, a więc o 19,4 pkt proc. więcej niż w poprzednim, czerwcowym pomiarze. Od poprzedniego pomiaru znacząco zmniejszył się odsetek firm z sektora MŚP, które działają w ograniczonej skali w stosunku do lutego br. - widzimy spadek z 69,3% do 51,6%. Łącznie 35,4% firm z sektora MŚP określa swoje aktualne przychody jako porównywalne do tych z lutego lub wyższe. Przeciętny deklarowany przez przedsiębiorców z sektora MŚP spadek przychodów w odniesieniu do lutego sięga obecnie ok. 22%" - wskazał Walewski.