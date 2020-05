BGK miał 390,13 mln zł zysku netto, 100,52 mld zł aktywów w 2019 r.

"W 2019 r. bank udzielił ponad 51 tys. gwarancji i poręczeń o wartości niemal 14 mld zł (wobec odpowiednio 43 tys. i 11,7 mld zł w 2018 r.), które zabezpieczyły 23,7 mld zł kredytów. Polscy przedsiębiorcy najchętniej korzystali ze wsparcia programu gwarancji de minimis - w 2019 r. BGK udzielił ich ponad 39 tys. na kwotę 11,5 mld zł, co pozwoliło zabezpieczyć 20,7 mld zł kredytów. Jak pokazują badania BGK, program gwarancji de minimis ma istotne znaczenie dla finansowania rozwoju sektora MŚP w Polsce i jest widoczny również w skali makro. Od 2013 r. przyczynił się do utworzenia lub utrzymania ponad 200 tys. miejsc pracy. Od początku działania programu BGK udzielił 71,3 mld zł gwarancji, które zabezpieczyły kredyty o wartości 126,5 mld zł" - czytamy także.

"Dodatkowo w dniu 8 kwietnia br. RPP podjęła decyzję o kolejnym obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt procentowego, tj. do poziomu 0,5%. W tym sam dniu RPP podjęła także decyzję o zaoferowaniu bankom kredytu wekslowego, refinansującego finansowanie płynnościowe udzielone przez banki przedsiębiorstwom. Koszt kredytu wekslowego na chwilę obecną to 0,6% w skali roku. Jednostka dominująca także może skorzystać z tego instrumentu, co może przyczynić się do obniżenia kosztów pozyskiwania finansowania. Jednostka dominująca szacuje, że powyższe decyzje Rady Polityki Pieniężnej wpłyną negatywnie na wynik odsetkowy jednostki dominującej w 2020 r. w zakresie 25-40 mln zł kwartalnie" - podano także.