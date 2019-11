BGK otworzy przedstawicielstwa w Londynie i Singapurze, później możliwa Afryka

"Kolejne przedstawicielstwo otwieramy w Londynie - oficjalne otwarcie zrobimy już po Nowym Roku, ale już jest osoba, która tam rozpoczyna swoją misję. Jesteśmy w procedowaniu uzyskania zgody na otworzenie naszego przedstawicielstwa w Waszyngtonie od Fedu. Okazało się, że jesteśmy pierwszą polską instytucją finansową, która chce otworzyć swoje przedstawicielstwo na terenie Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że procedura uzyskania takiej zgody będzie trwała około roku do półtora roku" - powiedziała Daszyńska-Muzyczka w rozmowie z ISBnews.TV.

Dodała, że do końca tego roku BGK liczy na otwarcie przedstawicielstwa w Singapurze - po realizacji tych planów instytucja byłaby obecna w najważniejszych hubach finansowych na świecie.

"Na pewno będzie pomysł na przedstawicielstwo w Afryce. Ale nasze plany są rozłożone na trzy etapy: pierwszy etap to Europa, drugi etap - to USA i Azja. Dopiero potem przymierzymy się do Afryki" - powiedziała także prezes.