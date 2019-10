BGK podpisał z EFI aneks do umowy dot. programu gwarancji Kreatywna Europa

Dotychczas do skorzystania z gwarancji uprawnione były firmy z branż takich, jak design, sztuka filmowa czy branża gier komputerowych. Podpisany aneks do umowy z EFI znacząco rozszerza katalog przedsiębiorców, którzy kwalifikują się do uzyskania gwarancji Kreatywna Europa, stanowiącej atrakcyjne zabezpieczenie spłaty kredytów udzielanych przez banki. Teraz z programu mogą skorzystać również przedsiębiorcy zajmujący się działaniami związanymi z oprogramowaniem, drukiem, przetwarzaniem danych, usługami hostingowymi, jak również galerie rzemieślnicze i artystyczne, szkoły artystyczne, agencje castingowe, producenci instrumentów muzycznych oraz wiele innych, podano.