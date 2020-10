BGK pozyskał dla Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łącznie ok. 85 mld zł

"Łączna wartość nominalna sprzedanych na dzisiejszej aukcji obligacji FPC0725 wyniosła 3,3 mld zł, uwzględniając sprzedaż dodatkową. Jak wcześniej informowaliśmy, był to ostatni przetarg tej serii obligacji. We wszystkich dotychczasowych emisjach banku na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, BGK pozyskał dla Funduszu kwotę ok. 85 mld zł. Należy podkreślić, że dysponentem środków gromadzonych w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jest Prezes Rady Ministrów, a zebrane pieniądze służą do walki ze skutkami pandemii koronawirusa" - powiedział dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania BGK Robert Zima, cytowany w komunikacie.