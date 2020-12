BGK: Procesy inflacyjne mogą przybrać na sile w 2021 r.

"Kategorie niezaliczane do inflacji bazowej będą zwiększać CPI. Po pierwsze, proinflacyjnie oddziaływać będą ceny paliw. Uważamy, że wraz z powrotem globalnej gospodarki na ścieżkę wzrostu rosnąć będzie popyt na paliwa, przy wciąż ograniczonej podaży surowca ze względu na politykę OPEC plus. Dodatkowo, od stycznia podniesione zostaną cenniki na energię elektryczną. Wyższe będą też ceny gazu" - czytamy w "Kwartalnym raporcie ekonomicznym, grudzień 2020" BGK.

"Podobnie, jak miało to miejsce latem bieżącego roku, konsumpcja będzie szybko odrabiać lockdownowe straty i będzie głównym motorem wzrostu gospodarczego. Proces odbudowy inwestycji i zapasów będzie o wolniejszy, aczkolwiek oczekujemy jego stopniowego przyspieszenia. Będzie on też wpływał na zwiększenie importu, a co za tym idzie osłabienie kontrybucji wymiany handlowej z zagranicą do PKB. Zmniejszać się też będzie wkład konsumpcji publicznej" - zaznaczono.