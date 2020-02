BGK rozpocznie prace nad nową strategią w br.

"Rozpoczął się rok 2020. Rok, w którym będziemy kontynuować jako BGK realizację misji wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. To rok, w którym będziemy kontynuować naszą strategie tak ważną dla realizacji tej misji, ale również jest to rok, w którym tą pierwszą strategię kończymy i będziemy przymierzać się do budowy nowej strategii. Wdrażamy nowy model biznesowy. To on właśnie będzie stanowił szkielet tego, jak bank - tak wyjątkowy, systemowy, tworzący ekosystem z całym sektorem bankowym - będzie odpowiadał na te pojawiające się potrzeby" - powiedziała prezes w materiale video BGK.