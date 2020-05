BGK wprowadza preferencyjny kredyt do 100 tys. zł dla podmiotów ekonomii społ.

"Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Realizując to zadanie, wspieramy także podmioty ekonomii społecznej. Są to podmioty gospodarcze, które niosą pomoc potrzebującym i wykluczonym i - jak każda inna firma - zatrudniają pracowników. Pożyczka płynnościowa dla PES to nowe rozwiązanie, które w obecnej trudnej sytuacji pomoże m.in. utrzymać miejsca pracy" - powiedział dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich w BGK Paweł Chorąży, cytowany w komunikacie.

Parametry pożyczki płynnościowej dla PES m.in. to: maksymalna wartość pożyczki to 25% wartości rocznego obrotu, ale nie więcej niż 100 tys. zł; oprocentowanie 0,1% w skali roku; okres spłaty do 48 miesięcy; łatwe zabezpieczenie - np. weksel in blanco; brak prowizji i opłat.