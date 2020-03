BGK wydłużył okres spłaty kredytów dla podmiotów ekonomii społecznej

Wprowadzone ułatwienia dla pożyczkobiorców PES to: wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy, wydłużenie okresu spłaty do 12 miesięcy, karencja w spłacie kapitału dodatkowo do 6 miesięcy, wakacje kredytowe - zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych do 6 miesięcy, obniżenie oprocentowania do 0% na okres do 12 miesięcy.