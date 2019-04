BIEC:BOP wzrósł o 1,9 pkt w III, wolniejszy napływ ofert we wszystkich wojewódz.

"Wśród głównych źródeł zagrożeń dla stabilnej kreacji wakatów wyróżnić można wciąż rosnące koszty związane z pracą, w tym również koszty rekrutacji nowych pracowników, oraz spadek tempa napływu nowych zamówień do polskich przedsiębiorstw, w szczególności od kontrahentów zagranicznych. Negatywnie na rynek wakatów oddziaływać może również to, że sytuacja finansowa wielu przedsiębiorstw w ostatnim kwartale roku ubiegłego okazała gorsza od spodziewanej" - czytamy w raporcie.

"W stosunku do marca roku ubiegłego największą dynamikę ofert odnotowaliśmy w woj. śląskim, małopolskim oraz dolnośląskim. Redukcję liczby wakatów zaś obserwowaliśmy w czterech województwach, przy czym największa dotyczyła woj. opolskiego. Ogólne tendencję koniunkturalne zachodzące na rynku wolnych miejsc pracy od dłuższego czasu sygnalizują coraz wolniejszy wzrost liczby ofert pracy we wszystkich województwach. W woj. kujawsko-pomorskim spowolnienie dynamiki było najmniejsze. W woj. lubuskim, świętokrzyskim, podlaskim oraz opolskim, w porównaniu do roku ubiegłego, obserwowaliśmy redukcję ofert pracy" - czytamy dalej.