BIEC: BOP wzrósł o 2,5 pkt w VIII, liczbę ofert pracy ograniczają wysokie koszty

"W porównaniu do sytuacji przed rokiem w zdecydowanej większości regionów ofert pracy jest mniej. W relacji do sierpnia roku ubiegłego ich liczba wciąż pozostaje wyższa jedynie w woj. dolnośląskim, mazowieckim oraz podlaskim. Pod względem dynamiki ofert pracy, województwa podzielone zostały na trzy grupy. Do pierwszej grupy należą wyżej wymienione województwa, które wbrew wszystkim turbulencjom w skali roku zachowały dodatnie, choć marginalne, tempo zmian. Do drugiej grupy zaliczyliśmy woj. lubuskie, opolskie oraz świętokrzyskie, w których w skali 12 miesięcy liczba ofert pracy spadała przynajmniej przez 8 miesięcy. Do trzeciej grupy z kolei zaliczyliśmy pozostałe województwa, w których spowolnienie jest nieco bardziej umiarkowane" - czytamy dalej.