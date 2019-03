BIEC: WPI spadł o 0,6 pkt m/m w III, spadły oczekiwania inflacyjne

"Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 r. spadł o kolejne o 0,6 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Systematyczne obniżanie się wartości WPI obserwujemy od sierpnia ubiegłego roku. W ostatnich badaniach zarówno wśród menadżerów przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i wśród konsumentów zdecydowanie zmniejszyły się oczekiwania wzrostu cen. Przyczyniło się do tego odstąpienie od podwyżek cen energii oraz coraz wyraźniejsze sygnały słabnącej koniunktury w Europie, co wzmaga obawy o wielkość popytu zagranicznego i nakazuje powściągliwość w podnoszeniu cen u krajowych wytwórców" - czytamy w raporcie.

"Pozostałe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności koszty pracy nadal będą rosły, co wynikać będzie z sytuacji panującej na rynku pracy. Wprowadzanie dodatkowych świadczeń o charakterze socjalnym wyzwolić może dodatkową presję pracowników na wzrost wynagrodzeń. Ponadto, osłabienie wartości złotego względem dolara i euro, które obserwujemy od początku ubiegłego roku, podraża import surowców i towarów konsumpcyjnych, co może przyczynić się do wzrostu cen paliw oraz towarów importowanych. To z kolei zachęci rodzimych producentów do podnoszenia cen. Takiemu scenariuszowi sprzyjać będzie stymulowanie popytu konsumpcyjnego zwiększonymi, przedwyborczymi wydatkami socjalnymi, planowanymi w tym roku przez rząd" - podsumowano.