BIEC: WPI spadł o 1,2 pkt m/m w IV, wzrósł wskaźnik oczekiwań inflacyjnych

"Wskaźnik znajduje się obecnie pod wpływem dwóch sił działających w przeciwnych kierunkach. Pandemia spowodowała gwałtowne skurczenie się popytu, co wywołało silną przecenę surowców na światowych rynkach oraz spadek cen wielu towarów. Wskaźnik cen surowców publikowany przez IMF obniżył się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy o ponad 21% (z 119 pkt. w styczniu br. do 93 pkt. w marcu br.)" - czytamy w raporcie.

"O ile w styczniu br. przewaga firm planujących w najbliższym czasie podwyżki cen sięgała blisko 20%, to w marcu br. spadła do ok. 9%" - podał BIEC.