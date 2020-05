BIEC: WRP wzrósł o 4,2 pkt o m/m w maju, liczba ofert pracy drastycznie spada

"Wynika to z ograniczonej działalności urzędów pracy w okresie pandemii, obowiązujących pracodawców okresów wypowiedzenia, naturalnej niechęci pracowników, którzy utracili pracę do rejestrowania się w PUP-ach oraz swoistej inercji rynku pracy. Wszystko to powoduje, że rynek pracy reaguje ze znacznym opóźnieniem w stosunku do zmian aktywności całej gospodarki" - stwierdzili.