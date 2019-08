"Główne przyczyny spadku to przede wszystkim rosnąca inflacja, która istotnie zmniejsza siłę nabywczą przeciętnego Kowalskiego. Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw co prawda wzrosły w lipcu br. o 7,4% w stosunku do sytuacji sprzed roku, jednak po uwzględnieniu tempa wzrostu cen było to zaledwie 4,2%" - czytamy w raporcie.