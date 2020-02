BIEC: WWK spadł o 0,4 pkt w II; popyt krajowy pogarsza perspektywy gospodarcze

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w lutym 2020 roku trzy uległy poprawie, dwie pozostały na poziomie sprzed miesiąca, zaś trzy pogorszyły się. BIEC podkreśla, iż w lutym br. ponownej redukcji uległo tempo napływu nowych zamówień do sektora przetwórstwa przemysłowego i po raz pierwszy od wielu miesięcy w większym stopniu zjawisko to dotyczyło produkcji kierowanej na rynek krajowy,

"Skłonność konsumentów do dokonywania ważnych zakupów systematycznie od jesieni ubiegłego roku spada. Wskaźnik obrazujący tę skłonność we wrześniu ub. roku był na poziomie 19 punktów, obecnie zaś spadł do około 11 pkt. Podobne wnioski płyną z danych na temat sprzedaży detalicznej, gdzie wyraźnemu ograniczeniu uległa w ostatnich miesiącach dynamika sprzedaży w grupie takich towarów jak meble, sprzęt AGD i RTV oraz sprzedaż odzieży" - napisano dalej.