BIEC: WWK spadł o 1 pkt w VII, największy jednorazowy spadek od września ub.r.

"W lipcu br. ponownie obniżyło się tempo napływu nowych zamówień. Tendencję do kurczenia się nowych zamówień w sektorze przetwórstwa przemysłowego obserwujemy od pierwszych miesięcy ubiegłego roku. O ile przed rokiem spadek zamówień dotyczył głównie produkcji kierowanej na eksport, a wielkość produkcji stymulowana była przede wszystkim popytem krajowym, obecnie kurczą się zarówno zamówienia pochodzące od odbiorców krajowych jak i zagranicznych niemal w równym stopniu. Spadek zamówień zagranicznych częściowo tłumaczyć można słabszą koniunkturą u naszych głównych europejskich partnerów handlowych. Ważniejszą jednak przyczyną może być utrata konkurencyjności rodzimej oferty handlowej głównie wskutek znaczącego wzrostu kosztów produkcji a w konsekwencji wzrostu cen. Jednocześnie w ciągu ostatnich lat poziom inwestycji przedsiębiorstw w nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji był bardzo niski. W efekcie polscy producenci nie byli w stanie oferować nowocześniejszych i lepszych produktów na zagranicznych rynkach. Szybko rosnące w ostatnich dwóch latach wynagrodzenia z jednej strony stymulowały popyt krajowy, z drugiej zaś ograniczały konkurencyjność polskich producentów" - czytamy w raporcie.

"W ostatnich dwóch miesiącach (czerwiec i lipiec br.) firmy sygnalizowały redukcję zapasów wyrobów gotowych. Po części było to konsekwencją słabszego popytu. Aby zapobiec odkładaniu się wyprodukowanych dóbr w magazynach, producenci redukują je. Zwykle o tej porze roku firmy zachowują się odmiennie - celowo zwiększają poziom zapasów aby zagwarantować ciągłość dostaw w czasie wakacyjnych urlopów . W tym roku słabość popytu i konieczność ograniczania kosztów spowodowały ich ograniczenie" - czytamy dalej.

"W konsekwencji zmniejszonego napływu nowych zamówień oraz pogarszającej się sytuacji finansowej firm, wyczerpują się pokłady optymizmu wśród kadry zarządzającej. Co prawda wskaźnik obrazujący te nastroje ciągle przybiera wartość dodatnią, co oznacza przewagę optymistów nad pesymistami, jednak wartości tego wskaźnika w ostatnim półroczu spadła niemal trzykrotnie (z poziomu 10,3 w styczniu br. do 3,5 w lipcu br.)" - czytamy także.