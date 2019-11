Biedronka otwiera w Warszawie testowy sklep z innowacyjnymi rozwiązaniami

"Dzięki zamontowanym na dachu 160 panelom fotowoltaicznym pozyskujemy obecnie ok 20% energii, które zużywa ta placówka. Liczymy, że będzie to z czasem więcej. Z kolei na parkingu z 57 miejscami postojowymi oświetlenie jest w 100% zasilane energią słoneczną i wiatrową w zależności od pogody. Dodatkowo, do dyspozycji zmotoryzowanych klientów pozostaje bezpłatna dwustanowiskowa stacja ładowania pojazdów elektrycznych, a dla rowerzystów stacja Veturilo" - dodał Stolecki.