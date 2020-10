Biedronka planuje powiększyć sieć o ok. 100 sklepów w całym 2020 r.

"Jeśli chodzi o inwestycje, Biedronka, korzystając z mniej restrykcyjnego zarządzania kryzysem zdrowotnym w Polsce, była spółką, która szybko powróciła do oryginalnego planu i stara się zwiększyć tempo jego realizacji, aby nadrobić opóźnienia w ekspansji. Jeśli warunki w sektorze budowlanym pozostaną niezmienione, Biedronka spodziewa się dodać ok. 100 lokalizacji do swojej sieci w tym roku" - czytamy w komunikacie.