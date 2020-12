Biedronka: Wynagrodzenie pracowników sieci wzrośnie o 200 zł mies. od stycznia

"Jest dla nas jasne, że za sukcesem Biedronki zawsze stoi wytrwała praca tysięcy pracowników. W czasach pełnych wyzwań i niepewności ten wysiłek i jego wartość stały się jeszcze bardziej widoczne. Poprzez kolejne podwyżki chcemy docenić ich codzienne wysiłki. Cieszymy się, że tą dobrą informacją możemy podzielić się z pracownikami przed końcem wyjątkowo trudnego 2020 roku. Podwyżki to kolejna inicjatywna pokazująca, że doceniamy pracowników. Wcześniej otrzymali rabaty na zakupy o wartości do 1 000 zł, doładowanie kart przedpłaconych do 570 zł oraz dodatkowe nagrody w ciągu roku" - powiedział dyrektor personalny i członek zarządu Jeronimo Martins Polska Jarosław Sobczyk, cytowany w komunikacie.