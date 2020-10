rynek spożywczy 1 godzinę temu

Biedronka zwiększa liczbę całodobowych sklepów do ponad 400

Biedronka zwiększa liczbę placówek, które są czynne przez całą dobę do ponad 400 w całej Polsce, a dodatkowo ponad 2350 jej sklepów jest czynnych co najmniej do godz. 23:30, poinformowała sieć.

