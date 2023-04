Bielizna od Joanny Krupy drożeje. Firma chce znacząco zwiększyć sprzedaż

Producent bielizny Esotiq & Henderson opublikował właśnie wyniki finansowe. Przychody tej firmy w pierwszym kwartale tego roku wzrosły o 20 proc. rok do roku (rdr) . Jak poinformował prezes Krzysztof Jakubowski podczas piątkowej konferencji, chciałby utrzymać to tempo w całym 2023 roku.

Wyniki Esotiq & Henderson za I kw 2023 roku

Zaznaczył, że w 2022 rok zwyżka cen była dwucyfrowa. Zysk brutto na sprzedaży grupy w 2022 roku wyniósł 151,6 mln zł, a marża utrzymała się na poziomie ok. 63 proc. Przychody ze sprzedaży w 2022 roku wzrosły o 17,5 proc. do 242 mln zł.

Od stycznia do marca 2023 roku przychody spółki wyniosły ok. 60,5 mln zł i były wyższe o około 20 proc. rok do roku. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - marzec 2023 roku wyniosła około 62 proc. i była wyższa o ok. 1 pkt proc. rok do roku.