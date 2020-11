BIG InfoMonitor: 17% firm przetrwa maksymalnie 3 miesiące lockdownu

"Na ile przedsiębiorcy szacują szanse przetrwania w przypadku ponownych obostrzeń? Jedna na pięć firm oceniła swoje możliwości na pół roku, 15% nawet na dłużej, ale 28% ten termin zawężało co najwyżej do kwartału. Przy czym jest to odpowiedź zarówno firm mikro zatrudniających do 9 osób, małych z załogą liczącą od 10 do 49 i średnich, w których pracuje od 50 do 249 osób. Gdyby podzielić te odpowiedzi, to ledwie trzymiesięczną perspektywę wśród mikrofirm widzi nawet 34% badanych, 30% małych i 22% średnich. W ujęciu branżowym największym pesymistą jest branża transportowa (38%) i usługi (29%)" - czytamy w komunikacie.