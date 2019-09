BIG InfoMonitor: 49,6% polskich firm czeka na płatności ponad 60 dni po terminie

W zdecydowanie najtrudniejszej sytuacji znajduje się handel. Trzecia tegoroczna fala badania pokazuje, że z każdym kwartałem coraz więcej firm zajmujących się sprzedażą na rzecz innych firm musi miesiącami czekać na płatności. Już niemal dwie na trzy firmy (63%) czekają na uregulowanie wystawionej faktury przez ponad dwa miesiące, na początku roku była to co druga. Biorąc pod uwagę, że w badaniu uczestniczą tylko firmy, które dają odroczone terminy płatności, problem dotyczy głównie handlu hurtowego uzależnionego m.in. od sklepów detalicznych, a te, jak widać w statystykach Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK, nie są w najlepszej formie, jeśli chodzi o solidność płatniczą, podano również.

"Mniejsze sklepy, aby nawiązać walkę konkurencyjną z dyskontami, muszą konkurować między innymi szerszym asortymentem, a to niesie ryzyko, że część towaru będzie rotowała wolniej, co z kolei zamraża fundusze. Przy niskiej rentowności może przyczyniać się do pogorszenia płynności i opóźnień płatności. Nie bez znaczenia jest też polityka producentów, którzy często oferują mniejszym sklepom znacznie gorsze warunki cenowe niż dyskontom, co niekorzystnie wpływa na ich rentowność" - skomentował dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński.