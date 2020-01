BIG InfoMonitor: 49% MŚP uważa 2019 rok za udany pod względem finansowym

"Badania nie pozostawiają wątpliwości, że wielu przedsiębiorcom się poprawiło, ale niestety nie zawsze są oni chętni dzielić się swoim sukcesem. Sporej części z trudem przychodzi terminowe rozliczanie się, nawet gdy przybywa im na koncie i poprawia się płynność finansowa. Dlatego problem opóźnionych należności w sektorze MŚP pozostaje wciąż aktualny. W zrealizowanym dla nas badaniu podsumowującym ubiegły rok połowa przedsiębiorców podaje, że ich kontrahenci opóźniali płatności o co najmniej 30 dni. Ponad 25% firm zdarzało się czekać nawet o 90 dni lub dłużej. Blisko jedna czwarta przedsiębiorców przewiduje, że części należności z 2019 roku w ogóle nie otrzyma. I to już brzmi przerażająco, bo jeśli w grę wchodzi znacząca kwota, to rodzi to nawet ryzyko upadłości" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Obawy, że pieniędzy nie uda się odzyskać, stosunkowo najczęściej mają producenci. Usługodawcy podają, że co do zasady wszystkie płatności realizowane były w terminie lub z drobnymi opóźnieniami. Natomiast należności przeterminowane o 60 i 90 dni w minionych 12 miesiącach częściej niż inni deklarują firmy handlowe. Handel przyznaje też, że zdarzyło się mu zalegać z płatnościami na skutek opóźnień lub nieuregulowanych zobowiązań kontrahentów. Doświadczenia w spływie należności z pewnością nie pozostały bez wpływu na ogólną ocenę minionego roku, który, jak pokazuje badanie Keralla Research dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, najlepiej postrzega budownictwo, a najgorzej właśnie handel i transport, podkreślono.

"Przedstawiciele wielu branż mogą zazdrościć budownictwu. W tym sektorze 7 na 10 badanych przedsiębiorstw uznało miniony rok za lepszy od poprzedniego. W tej branży jest też najmniej zawiedzionych. Sytuacji nie udało się poprawić tylko jednej firmie budowlanej na 10. Najmniej usatysfakcjonowanych zeszłorocznymi osiągnięciami jest w handlu i transporcie. W transporcie jest też najwięcej przekonanych, że w minionym roku było gorzej niż wcześniej. Taką opinię ma co czwarty przedstawiciel firm transportowych , podczas gdy ogólnie o złym obrocie spraw w 2019 r. mówi co szósty przedsiębiorca. W granicach średniej ocen dla wszystkich przedsiębiorstw wypadły natomiast przemysł i usługi. Około połowy ich przedstawicieli podsumowało rok pozytywnie, a jedna szósta negatywnie" - czytamy dalej.

Większość, bo ponad 36%, zakłada, że rok 2020 będzie taki sam jak poprzedni, ok. 30%, że gorszy, a optymistów jest 20%. Nieznacznie powyżej średnich oczekiwań wobec tego, co przyniesie 2020 r., wypada przemysł, w którym optymiści dominują nad pesymistami. Najmniej nastawionych na zmianę na lepsze widać w branży budowlanej (17%). Prognozę pogorszenia sytuacji najgłośniej słychać w handlu (41%). Tu obawiających się tegorocznego obrotu spraw jest ponad dwa razy więcej niż w przemyśle. Transport, który razem z handlem nie był szczególnie zadowolony z 2019 r., w tym roku częściej niż reszta jest niepewny co do tego, jak potoczą się losy jego biznesu. Obawia się prognozować co piąty przedstawiciel firmy transportowej, jednak udział pesymistów i optymistów jest tu niemal wyrównany, wskazano.