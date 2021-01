BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości firm wzrosły do 33,5 mld zł na koniec 2020 r.

"W badaniu przeprowadzonym na zlecenie BIG InfoMonitor aż 69% przedsiębiorców przyznaje, że w minionym roku miało kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej . To wynik ponad dwukrotnie wyższy niż rok temu. Niemal połowa tych firm deklaruje, że problemy te stanowiły zagrożenia dla utrzymania działalności firmy. Źródła tej sytuacji także łączone są z pandemią koronawirusa. Różnego rodzaju ograniczenia oraz restrykcje utrudniały bowiem biznesowi normalne funkcjonowanie" - czytamy w komunikacie.

Dobrze rok 2020 będzie wspominać 30% firm, przede wszystkim produkcyjne. To spadek o 19 pkt proc. w porównaniu do 2019 roku. Neutralnie pod kątem finansów i rozwoju firmy minione 12 miesięcy ocenia 36%. Dla jednej trzeciej przedsiębiorców był to jednak zły rok, szczególnie dla mikrofirm (40%) oraz reprezentantów branży usługowej (39%) i handlowej (36%).