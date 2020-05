BIG InfoMonitor: W 6. tygodniu kwarantanny spadek liczby zapytań wyniósł 46%

Spadek sprzedaży w przedsiębiorstwach przyblokowanych przez pandemię w szóstym tygodniu kwarantanny zwiększył skalę. Po notowanych od 6 do 19 kwietnia około 40-proc. pogorszeniach sytuacji, w dniach 20-26 kwietnia było to 46% gorzej niż przed rokiem, podano.

"Zapowiedziane właśnie przez rząd częściowe odmrożenie gospodarki ma szansę pozytywnie wpłynąć na popyt na usługi wielu firm, szczególnie tych nastawionych na klienta masowego. Ruszy bowiem sprzedaż firm zlokalizowanych w centrach i galeriach handlowych, które mają zostać otwarte dla klientów od 4 maja. Mieści się tam wiele punktów obsługi klienta należących do firm telekomunikacyjnych, operatorów telewizji kablowej czy banków. Obecny stan, jak widać, prowadzi do coraz większego wyhamowania, co nie byłoby dobre dla całej gospodarki" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.