BIG InfoMonitor: Wartość zaległości polskich firm to 30,41 mld zł po I kw. 2019

"Rosnąca dynamika wzrostu liczby firm niepłacących w terminie sprawiła, że przez kwartał udział niesolidnych płatników w całej gospodarce zwiększył się z 6,1% do 6,3%. Rok wcześniej było to 5,8%. W okresie marzec 2018 - marzec 2019 łączna wartość zaległości wzrosła o 4,16 mld zł (16%)" - czytamy w komunikacie.

"Za wzrostem zaległości o ponad 0,84 mld zł w głównej mierze stoi handel, którego przeterminowane płatności przyrosły przez trzy miesiące o prawie 0,52 mld zł (8%). W największym stopniu, o przeszło 10% (94 tys. zł), zwiększyły się zaległości handlu pojazdami i naprawie pojazdów. Z kolei o ponad 8% (ok. 161 tys. zł) wzrosła zaległość handlu detalicznego, a o ponad 7% (powyżej 261 tys. zł) handlu hurtowego. W handlu, w którym znacząco wzrosła kwota zaległości, sam odsetek firm z problemami zmienił się nieznacznie z 5,7% do 5,8%. Oznacza to, że w porównaniu z końcem 2018 r. mocno w górę poszybowały kwoty opóźnianych przez ten sektor zobowiązań" - czytamy dalej.