BIG InfoMonitor: Wydatki sylwestrowe spadną średnio o 1/3 do 212 zł w 2020 r.

"Jedynie co ósmy ankietowany (13%) urządzi imprezę w swoich czterech kątach, a niemal co dziesiąty (9%) uda się na domówkę do znajomych lub kogoś z rodziny. To spora zmiana w porównaniu do zeszłego roku, kiedy to niemal co trzeci Polak bawił się u znajomych, a jedna czwarta była gospodarzem sylwestrowej imprezy. Jeszcze gorzej jest z imprezami zorganizowanymi. W 2019 roku co dziesiąta osoba wybierała się do restauracji, klubu, kina czy teatru, by pożegnać stary rok. Tym razem nie ma takiej możliwości, a nawet gdyby była, to taką opcję wybrałby zaledwie 1% Polaków. Podobnie z imprezami pod gołym niebem. Rok temu była to atrakcyjna propozycja dla 3,4%, teraz jedynie dla 1% badanych" - czytamy dalej.