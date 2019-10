BIG InfoMonitor: Zaległości wobec dostawców usług TV wzrosły do ponad 143 mln zł

Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor na koniec września br. przeciętny dłużnik kablówki czy też platformy cyfrowej miał 1987 zł zaległości. Przez rok kwota ta wzrosła o 481 zł. W 11 województwach jest to już nawet ponad 2000 zł na osobę. Najwyższe zaległości mają mieszkańcy województwa wielkopolskiego - 2270 zł, zaś najniższe podlaskiego - 1890 zł. Sporo. Nieco ponad 2000 zł to kwota, którą przeciętnie rodacy przeznaczają na zakup telewizora, wymienianego zwykle raz na siedem lat.

"Suma zaległości Polaków z tytułu nieopłaconych rachunków za telewizję kablową i satelitarną, przez rok wzrosła niemal dwukrotnie z 78,5 mln zł do ponad 143,2 mln zł. Częściowo można to tłumaczyć niefrasobliwym podejściem rodaków do opłacania rachunków za telewizję. O ile bowiem niepłacenie alimentów potępia 91%, czynszu 88%, a kredytów oraz rachunków za prąd czy gaz po 85% respondentów, to rachunki telewizyjne zebrały jedynie 78% podobnych opinii" - czytamy w komunikacie.

"Fakt, że są to pieniądze na rozrywkę sprawia, że klienci nie zawsze podchodzą poważnie do płatności, a niestety dla firm oferujących te usługi jest to działalność jak najbardziej poważna. To, jak płacą klienci decyduje o ich być albo nie być. W tej sytuacji nie zaskakuje, że dostawcy tego typu usług zaczynają coraz chętniej mobilizować dłużników wpisem do rejestru BIG" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.