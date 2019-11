BIK: Banki udzieliły o 4,4% więcej r/r kredytów mieszkaniowych w październiku

"W październiku br. na rynku kredytów mieszkaniowych odnotowaliśmy dodatnie dynamiki zarówno wartości udzielonych kredytów, jak i ich liczby w porównaniu z październikiem zeszłego roku, co sygnalizował sierpniowy i wrześniowy odczyt Indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe. Dodatnia dynamika wartościowa wynika głównie ze struktury udzielanych kredytów, w okresie styczeń - październik 2019 już 69% wartości udzielonych kredytów dotyczyło przedziału kwotowego powyżej 250 tys. zł. Analizując sytuację w poszczególnych przedziałach kwotowych określających wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego, nadal obserwujemy odmienne tendencje. Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym dotyczą głównie kredytów powyżej 250 tys. zł, w tym w szczególności kredytów powyżej 350 tys. zł, których w okresie styczeń - październik 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w ujęciu liczbowym udzielono więcej o (+36,7%), a wartościowym o (+37,1%). Kolejne już

miesięczne wyniki potwierdzają zatem, że hossa na rynku kredytów wysokokwotowych nadal trwa w najlepsze, co jest po części wynikiem wzrostu cen nieruchomości. Natomiast spadki obejmują kredyty poniżej 200 tys. zł. Ujemne dynamiki dotyczyły zarówno liczby, jak i wartości udzielanych kredytów. Kredytów do 100 tys. zł banki udzieliły o (-21,8%) mniej, a w przedziale 100 - 150 tys. zł mniej o (-16,9%) niż w analogicznym okresie 2018 r." - powiedział główny analityk BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.