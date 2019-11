finanse 2 godziny temu

BIK: Banki wydały o 16,5% więcej r/r kart kredytowych w październiku

Banki wydały 98,2 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 573 mln zł w październiku br., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Stanowi to wzrost o 16,5% w ujęciu liczbowym i o 4,2% w ujęciu wartościowym w porównaniu do października 2018 r. W pierwszych dziesięciu miesiącach banki wydały łącznie 1005,6 tys. kart kredytowych - wzrost o (+22%) w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. W tym okresie banki przyznały 5 845 mld zł limitów na kartach kredytowych, co oznacza wzrost w porównaniu do pierwszych dziesięciu miesięcy roku 2018 o (+19,1%).