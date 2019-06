BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe spadł do -9% w maju

"W maju 2019 r. wartość popytu na kredyty mieszkaniowe była niższa od kwietniowego aż o 25,2 pkt proc., co wynika z ujemnej wartości Indeksu w tym miesiącu. Choć poprzednie cztery tegoroczne Indeksy były dodatnie, to już w odczycie kwietniowym, w porównaniu do marcowego, odnotowaliśmy spadek jego wartości" - czytamy w komunikacie.