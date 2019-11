BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wzrósł do 18,1% w październiku

"W październiku 2019 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 39,13 tys. klientów w porównaniu do 36,32 tys. rok wcześniej - jest to wzrost o 7,8%. Warto odnotować, że we wrześniu br. takich klientów było 35,8 tys., czyli o 9,3% mniej niż w październiku 2019 r." - czytamy w komunikacie.