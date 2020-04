BIK: Liczba wniosków o kredyt ratalny spadła o 38,5% r/r w minionym tygodniu

"W ubiegłym tygodniu wyhamowała tendencja spadkowa w kredytach ratalnych w porównaniu do tyg. 23-29.03.br. Jednak zapaść w tym segmencie może nasilać się wraz z drastycznym spadkiem sprzedaży aut, finansowanych także za pomocą kredytu ratalnego" - czytamy w komunikacie.

"Lekkie pogorszenie odnotowaliśmy w przypadku zapytań o kredyty ratalne, na poziomie -1,8% porównując tydzień do tygodnia. To wyhamowanie tendencji spadkowej w kredytach ratalnych w porównaniu do tyg. 23-29.03.br. może wynikać z finansowania przez banki zakupów ratalnych, realizowanych w sklepach internetowych. Zapaść w tym segmencie może także wiązać się ze spadkiem liczby rejestracji nowych samochodów. Jak powiadomił Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, koronawirus w Polsce dotkliwie uderzył branżę motoryzacyjną i sprzedaż samochodów. W marcu 2020 r. zarejestrowano o -41,0% mniej nowych aut osobowych niż rok wcześniej i o -23% mniej niż w lutym br." - skomentował główny analityk BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.